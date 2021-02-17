Стоящее дело: потери экспортеров от «углеродного налога» составят €3,6 млрд

Введение Евросоюзом углеродного сбора в той или иной форме будет стоить российским экспортерам около €3,6 млрд в год. Такую оценку в разговоре с «Известиями» дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр рассказал о компаниях, которые подпадут под новое климатическое регулирование в РФ, а также о планах создать биржу по торговле квотами на выбросы, о системе учета углеродных единиц и реестре их владельцев. Эксперты отметили, что закрепление борьбы с изменениями климата на уровне законов давно назрело. Принятие нового документа, который 17 февраля поддержал кабмин, позволит подготовиться к ужесточению регулирования в ЕС.

Выброс на рынок

Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства анонсировал одобрение кабмином нового законопроекта об ограничении углеродных выбросов. На базе документа будет создана система госучета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения.

— Это часть обязательств по Парижскому соглашению и новая климатическая повестка Российской Федерации, — заявил премьер.

Законопроект подготовило Минэкономразвития. «Известия» обсудили с его главой Максимом Решетниковым принципы нового климатического регулирования.

Стоящее дело Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

По словам министра, под закон подпадут предприятия с ежегодным объемом выбросов CO₂ более 150 тыс. т — они будут обязаны отчитываться об углеродном следе. После 2024 года планка будет снижена до 50 тыс. т.

Вводится определение климатических проектов, их критериев и исполнителей — компаний, которые сокращают выбросы или увеличивают поглощение парниковых газов. А также углеродной единицы — это выраженный в тоннах CO₂ результат таких проектов, добавил Максим Решетников.

Кроме того, по его словам, создается почва для появления инфраструктуры — государственная система учета выбросов парниковых газов, национальный реестр углеродных единиц, порядок верификации результатов климатических проектов, механизм снижения углеродного следа.

Цену выбросов государство устанавливать не будет, отметил министр.

— Наша задача — создать реально работающую систему, а не превратить это в торговлю бумажками. По сути, она будет представлять собой некое подобие биржи, где будут покупатели и продавцы углеродных единиц. Так мы получим новый объективный индикатор деятельности для нашей промышленности, — заявил Максим Решетников.

Он также напомнил, что правительство планирует пилотный проект по торговле квотами на выбросы на Сахалине. Это будет российский аналог жесткого климатического регулирования, но в пределах одного региона. Для Сахалина подготовят особый законопроект на базе понятийного аппарата федерального климатического регулирования. Документ предполагает выход субъекта на углеродную нейтральность уже в 2025 году.

Это означает, что местный бизнес должен будет либо сам выполнить климатические проекты, полностью компенсирующие объем выбросов от основной деятельности, либо закупить соответствующий объем углеродных единиц, пояснил Максим Решетников.

Стоящее дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Явно мы вносим такой законопроект не потому, что это модно и проигнорировать тему климата было бы непопулярным. Крупнейшие европейские автоконцерны объявили о том, что перестают разрабатывать двигатели внутреннего сгорания. Около 120 крупнейших финансовых организаций в прошлом году подписали декларацию, согласно которой они перестают кредитовать добычу угля и угольную энергетику. ЕС планирует уже в этом году определиться с тем, в каком виде будет действовать «пограничный углеродный механизм, — пояснил министр.

По его оценке, потенциальные сборы по этому механизму с российских экспортеров составят около €3,6 млрд в год.

Оценки занижены

Механизм «пограничных углеродных корректировок» для импортной продукции, который должен быть введен в ЕС, необязательно примет форму собственно углеродного налога в прямом смысле слова, отметил руководитель исследований департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин.

Это может быть, к примеру, и обязательство по покупке квот на выбросы в европейской системе, впрочем, суть в любом случае сведется к дополнительной выплате, якобы компенсирующей различия в тарифе на углерод в ЕС и в государстве-экспортере при производстве конкурирующих товаров, отметил эксперт.

Наибольшие проблемы от введения нового регулирования должны возникнуть у углеродоемких отраслей — тех, где в стоимости продукции доля платы за выбросы окажется наибольшей. К числу этих отраслей относятся металлургия, производство кокса и нефтепродуктов, ряда видов неметаллического сырья, в частности цемента, добывающий сектор, целлюлозно-бумажная отрасль, химическая промышленность, полагает Александр Курдин.

Оценка углеродных сборов с российских экспортеров в ЕС в $3,6 млрд — достаточно реалистичная, полагает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Стоящее дело Руководитель исследований департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Сумма будет увеличиваться нарастающим итогом и к 2030 году может удвоиться, отметил специалист. Впрочем, Минэк, по всей видимости, исходил в своих расчетах из сценария запуска сбора на CO 2 с 2022 года, отметил Рашид Исмаилов. Он склонен к более оптимистичным оценкам. Старт «пошлин» на ввоз углеродоемкой продукции состоится не раньше 2025 года, прогнозирует эксперт.

Оценки Минэка вполне реалистичны, но есть основания полагать, что они несколько занижены, не согласилась заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. В Европе есть прогнозы потерь российских экспортеров в $7–7,5 млрд, отметила эксперт.

Создание углеродной биржи, по ее словам, может стать способом заранее подготовиться к уплате налога в Европе и минимизировать такие потери.

В Китае, например, первые аналоги подобных площадок появились еще в 2008 году и с тех пор успешно работают, определенные рыночные механизмы в распределении квот на сокращение выбросов действуют и в некоторых постсоветских странах, например на Украине, напомнила эксперт.

По сути, речь о том, чтобы регионы или предприятия, у которых есть излишки по квоте, могли их продать тем, у кого есть дефицит по вложениям в предотвращение выбросов в атмосферу. Это позволит сделать процесс не административно-принудительным, а добровольным и экономически обоснованным, резюмировала эксперт.

Создание углеродной биржи — это логичный шаг для стимулирования бизнеса к модернизации производства, согласился Рашид Исмаилов. Более того, практически все природные ресурсы рано или поздно будут охвачены биржевой торговлей, например лес или вода, заключил эколог.