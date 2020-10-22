Газ для отказа: крупный бизнес намерен ответить на углеродный налог ЕС

Российский бизнес не намерен мириться с введением Евросоюзом так называемого углеродного налога. Согласно консолидированной позиции членов бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), этот сбор носит исключительно протекционистский характер, а главная его цель — поддержка конкурентоспособности европейских производителей за счет ее снижения у производителей из других стран. При этом потери российских экспортеров от появления нового фискального инструмента могут составить от €1 млрд до €5 млрд в год. Свои предложения по ответным ограничительным мерам в отношении ЕС промышленники подготовили к встрече президента с членами правления РСПП, которая прошла 21 октября. Одной из инициатив стала, в частности, возможная ревизия условий инвестиций компаний из Евросоюза на территории России. Как участник Парижского соглашения, РФ вправе занимать более активную позицию в переговорном процессе с европейскими коллегами, считают эксперты.

Не в экологии дело

Обсуждение вопроса о европейском трансграничном углеродном регулировании, в частности введении Евросоюзом нового фискального инструмента, пройдет в закрытом формате, сообщили накануне встречи с Владимиром Путиным два источника в РСПП, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, обеспокоенные трансформацией европейской экономики, названной «зеленой сделкой», российские бизнесмены создали при РСПП комитет по климатической политике и углеродному регулированию. Заочное заседание по этому вопросу состоялось 7 октября (протокол заседания имеется в распоряжении «Известий»). Председателем нового органа был назначен бенефициар угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко. За проголосовали все 28 членов бюро правления, в число которых входят Вагит Алекперов, Александр Дюков, Виктор Вексельберг, Игорь Зюзин, Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Андрей Костин, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Владимир Потанин и Анатолий Чубайс.

Газ для отказа2 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Представители бизнеса полагают, что трансграничное углеродное регулирование носит исключительно протекционистский характер. А главной целью его введения «является поддержка конкурентоспособности европейских производителей за счет ее снижения у производителей других стран, а также продвижение в другие страны европейских технологий».

Бизнесмены отмечают, что после введения нового сбора импортеры будут платить в бюджет ЕС сумму, рассчитанную на основе углеродоемкости их продукции (эмиссии парниковых газов при производстве на единицу продукции). Как уже писали «Известия», принятие законопроекта о введении трансграничного углеродного регулирования (ТУР) планируется уже в 2021 году, а его введение в силу — в 2023-м. По подсчетам экспертов РСПП, в зависимости от выбранного варианта, платежи российских экспортеров могут составить от €1 млрд до €5 млрд ежегодно. ТУР носит исключительно протекционистский характер.

«Главной целью ТУР является поддержка конкурентоспособности европейских производителей за счет ее снижения у производителей других стран, а также продвижение в другие страны европейских технологий. Предполагаемый фокус на фискальных механизмах будет означать, что поставщики из других стран должны не продемонстрировать свой прогресс в сокращении эмиссий, а именно заплатить цену за углерод, которая сопоставима с ценой на европейском рынке», — отмечается в документе, подготовленном РСПП.

Газ для отказа1 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бизнесмены уверены, что такое «давление на базовые отрасли российского экспорта представляется проявлением полноценной и масштабной торговой войны, в которой климатический инструментарий является одним из важных механизмов для передела геополитического влияния и рынков».

Контрмеры для ЕС

Именно поэтому к встрече с Владимиром Путиным бизнесмены подготовили предложение «осуществить ревизию взаимного торгового баланса Российской Федерации и Евросоюза с определением возможных позиций внешнеторговой номенклатуры, по которым со стороны РФ могут быть приняты ответные эффективные ограничительные меры».

Кроме того, члены РСПП предлагают провести мониторинг условий инвестиций европейских компаний на территории России для дальнейшего определения целесообразности и возможности ответных административных и регуляторных мер — так же, как Еврокомиссия и правительства стран ЕС административно ограничивают реализацию инвестпроектов российских компаний.

Примером такой дискриминации в организации назвали применение норм третьего энергетического пакета ЕС к проектам «Газпрома», а также другие искусственные и политизированные ограничения, накладываемые на проекты нефтегазовых компаний РФ.

Газ для отказа4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Собеседник «Известий», знакомый с предложениями бизнесменов, напомнил, что такие меры, как ТУР, противоречат нормам ВТО, в том числе пункту 1 ст. XI ГАТТ 1947, «который запрещает установку протекционистских тарифов, дискриминацию между ввозимыми товарами и товарами внутреннего производства, а также иные скрытые ограничения международной торговли».

По его словам, после проведения всех ревизий и мониторингов, бизнесмены предлагают проработать механизм увязки проактивной переговорной позиции Российской Федерации по ТУР с мерами реагирования в рамках государственной таможенной, инвестиционной, внешнеторговой и климатической политики и учет этой позиции в рамках всех основных вопросов внешнеполитического взаимодействия Российской Федерации с Евросоюзом.

В пресс-службе РСПП оперативного комментария «Известиям» не предоставили. Связаться с главой союза Александром Шохиным не удалось.

Наше право на ответ

Планируемый к введению в рамках программы «Европейский зеленый курс» (European Green Deal) углеродный сбор действительно может негативно сказаться на экономике РФ, считает руководитель направления экологической безопасности президентской комиссии по ТЭК, гендиректор АНО «Территория устойчивого развития» Анастасия Окорочкова.

— Однако наше преимущество заключается в том, что мы являемся участниками Парижского соглашения и имеем возможность занимать более активную позицию в переговорном процессе с европейскими коллегами по вопросам адаптации к негативным последствиям, осуществления мониторинга, смягчения последствий изменения климата, а также обеспечения глобального перехода к устойчивому развитию, — подчеркнула она.

По словам эксперта, сегодня важно обсуждать и согласовывать принципы, нормы и правила обеспечения нового экономического уклада — например, определять масштаб и порядок планируемых налоговых инициатив, размер возможного ущерба для стран-экспортеров. А также обращаться к нормам Парижского соглашения, в частности к ст. 2 п. 2, в котором говорится, что «настоящее соглашение будет осуществляться таким образом, чтобы отразить справедливость и принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных условий».

Газ для отказа3 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Более того, нельзя упускать из виду, что Россия — не только один из ведущих производителей энергоресурсов в мире, но и лидер по снижению эмиссии парниковых газов среди крупнейших экономик и глобальный секвестратор углекислоты из атмосферы планеты, учитывая поглощающую способность территории страны: лесов, болот и выведенных из оборота сельскохозяйственных земель. Мы должны вести переговоры и отстаивать свою позицию и право самостоятельно считать углеродный баланс, — считает Анастасия Окорочкова.

Самая главная задача сегодня, считает эксперт, сформировать собственную систему измерения эмиссии парниковых газов и секвестрации углерода. В противном случае, заключила она, никто не сможет гарантировать справедливые и объективные расчеты углеродного баланса российских продукции или услуг внешними операторами и аудиторами.