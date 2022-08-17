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В ОПЕК заявили о непричастности к росту цен на газ и нефть

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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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Цены на газ и нефть поднимаются не из-за стран ОПЕК, а из-за дефицита инвестиций в нефтегазовой отрасли. Такое заявление сделал генсек Организации стран — экспортеров нефти, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

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«ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов, помимо ОПЕК, которые на самом деле привели к росту цен на газ и нефть. И, на мой взгляд, всё дело в нехватке инвестиций — хронической нехватке инвестиций», — подчеркнул аль-Гайс в интервью американскому телеканалу CNBC в среду, 17 августа.

Накануне на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в $2,6 тыс. за 1 тыс. куб. м. По консервативным оценкам, при сохранившейся тенденции цены могут превысить $4 тыс., сообщил «Газпром».

Директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода предрек тяжелые последствия роста цен на газ до $4 тыс. за 1 тыс. куб. м для Европы. По его мнению, Евросоюз ждут рост инфляции, ухудшение качества жизни людей и волна экономического кризиса.

Также в июле обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил Европу о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт топлива через трубопровод «Северный поток». По его мнению, сильнее всего последствия этой ситуации ощутят на себе жители Германии.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

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