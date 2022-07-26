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Европе предрекли «ужасный сценарий» при сокращении поставок газа из РФ

Express: после сокращения транзита по «Северному потоку» Европу ждет кошмарный сценарий
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Фото: TASS/Zuma
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Европу ожидает «кошмарный сценарий» развития событий, если транзит российского газа по «Северному потоку» сократится. Об этом 26 июля в статье для Express написал обозреватель Чарли Брэдли.

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Как он отметил, особенно верно это утверждение для Германии, которая за эти годы построила более прочные экономические отношения с Россией, чем большинство других.

«Мы должны честно подготовиться к наихудшему сценарию и сделать всё возможное, чтобы попытаться справиться с ситуацией», — напомнил он высказывание министра экономики Германии Роберта Хабека.

Журналист отметил, что экономика Германии находится на грани рецессии из-за снижения поставок газа. Немецкие компании очень обеспокоены тем, что им принесут следующие шесть месяцев.

«Высокие цены на энергоносители и угроза нехватки газа давят на экономику», — признаются представители бизнеса.

В мае британские министры предупредили, что этой зимой 6 млн домов в Великобритании будут иметь доступ к нормированной подаче электричества.

«Как ответственное правительство мы правильно планируем каждый экстремальный сценарий, каким бы маловероятным он ни был. Великобритания хорошо подготовлена к любым перебоям в поставках», — привел автор статьи слова источника в правительстве королевства.

Ранее во вторник министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что если поставки газа РФ в европейские страны полностью прекратятся, то может возникнуть «реальная опасность того, что европейцы замерзнут». Он добавил, что Дания сможет сократить газовое потребление на 15%, поскольку государство начало снижать использование газа России еще в феврале текущего года.

В июне «Газпром» был вынужден остановить несколько агрегатов на станции «Портовая» из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказалась возвращать после ремонта из-за санкций. Позднее страна всё же приняла решение вернуть турбину. Затем газопровод был закрыт на плановое техобслуживание, о котором российская компания договорилась с партнерами заранее. В настоящее время остановлена еще одна турбина газопровода из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с запуском «Северного потока» осложняется ограничениями и санкциями в отношении России. Не будь их, все работы осуществлялись бы в обычном и оперативном порядке.

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