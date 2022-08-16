Эксперт рассказал о последствиях роста цен на газ до $4000 в Европе

Последствия роста цен на газ до $4000 за 1 тыс. кубометров будут очень тяжелыми для Европы: Евросоюз ждет рост инфляции, ухудшение качества жизни людей и волна экономического кризиса. Об этом 16 августа «Известиям» сообщил директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Ранее во вторник на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в $2600 за 1 тыс. куб. м. По консервативным оценкам, при сохранившейся тенденции цены могут превысить $4000, сообщил «Газпром».

«В Европе последовательно дорожают все доступные энергоносители: из-за энергокризиса, связанного с низкими поставками газа и приближением отопительного сезона, дороже стали уголь, мазут, дизель», — отметил Лобода.

По словам эксперта, негативные события в виде роста цен для потребителей, нехватки энергоресурсов и развивающихся политических противоречий между европейскими странами происходят в том числе из-за нарушения графика обслуживания оборудования «Северного потока» и рекордного снижения поставок газа из РФ в Европу.

В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будет сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

Также в июле обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил Европу о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт топлива через трубопровод «Северный поток». По его мнению, сильнее всего последствия этой ситуации ощутят на себе жители Германии.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в Россию. «Газпром» отмечал, что нет достаточного документального свидетельства о техническом состоянии турбины, что не гарантирует безопасности ее подключения и транспортировки газа. Кроме того, компания хочет быть уверена, что страны Запада затем не наложат новые санкции на оборудование.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.