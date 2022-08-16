Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны назвало провокацией заявку Лондона на пролет самолета RC-135 над РФ
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19
Мир
Фермеры во Франции потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи
Мир
Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом
Армия
В России готовы совместно с другими странами производить Су-75
Экономика
Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с марта
Мир
Постпред РФ Ульянов выразил тревогу в связи с ситуацией на ЗАЭС из-за позиции Запада
Мир
В Генштабе заявили об инициированных США потрясениях на Ближнем Востоке и в Африке
Мир
В ГРУ заявили о намерении США выделить Киеву еще $4,5 млрд
Мир
Власти Литвы усомнились в возможности запретить выдачу шенгена россиянам
Мир
ВСУ снова ударили из артиллерии по Энергодару
Экономика
В России не зафиксировали массового ввоза машин по параллельному импорту
Сюжет:

Эксперт рассказал о последствиях роста цен на газ до $4000 в Европе

Эксперт Лобода предрек серьезные трудности Европе в случае роста цен на газ до $4000
0
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствия роста цен на газ до $4000 за 1 тыс. кубометров будут очень тяжелыми для Европы: Евросоюз ждет рост инфляции, ухудшение качества жизни людей и волна экономического кризиса. Об этом 16 августа «Известиям» сообщил директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Что-то пошло не так: европейцы признали неэффективность санкций
Товарооборот с Германией растет вопреки введенным ограничениям

Ранее во вторник на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в $2600 за 1 тыс. куб. м. По консервативным оценкам, при сохранившейся тенденции цены могут превысить $4000, сообщил «Газпром».

«В Европе последовательно дорожают все доступные энергоносители: из-за энергокризиса, связанного с низкими поставками газа и приближением отопительного сезона, дороже стали уголь, мазут, дизель», — отметил Лобода.

По словам эксперта, негативные события в виде роста цен для потребителей, нехватки энергоресурсов и развивающихся политических противоречий между европейскими странами происходят в том числе из-за нарушения графика обслуживания оборудования «Северного потока» и рекордного снижения поставок газа из РФ в Европу.

В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будет сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

Также в июле обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил Европу о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт топлива через трубопровод «Северный поток». По его мнению, сильнее всего последствия этой ситуации ощутят на себе жители Германии.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в Россию. «Газпром» отмечал, что нет достаточного документального свидетельства о техническом состоянии турбины, что не гарантирует безопасности ее подключения и транспортировки газа. Кроме того, компания хочет быть уверена, что страны Запада затем не наложат новые санкции на оборудование.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022