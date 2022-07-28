Эксперты спрогнозировали газ по $2500 за 1 тыс. куб. м в Европе

Цены на газ в Европе и в августе, и в дальнейшем будет определять ряд факторов, но они будут сохраняться на высоком уровне в районе $2000–2500 за тысячу кубометров. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» в четверг, 28 июля, эксперты.

По данным лондонской биржи ICE на 17:29 четверга, газ стоит $2174 за тысячу кубометров. Накануне в европейских странах цена газа преодолела рубеж в $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м — впервые с начала марта текущего года. Общий рост стоимости с начала дня составлял 10%.

Как рассказал сооснователь ARAVANA MFO Сергей Усков, технический график торгов демонстрирует возможность продолжения роста цен на газ.

«Для европейского рынка это таргет в пределах $2100–2500 за 1 тыс. куб. м, для США ориентир роста цены — $9 тыс. Причины остаются неизменными последний год: перебои в поставках энергоносителей, отсутствие консенсуса в переговорах между поставщиками и потребителями и полная неопределенность далее. Рынок газа останется в зоне повышенной турбулентности, пока не будут урегулированы хотя бы несколько факторов из всего перечня влияющих на цены катализаторов», — рассказал эксперт.

Независимый эксперт Антон Соколов отметил, что сокращение прокачки по «Северному потоку – 1» или через газотранспортную систему (ГТС) Украины будет неминуемо комплексироваться с другими негативными факторами. Одним из таких является сам по себе декларируемый скорый отказ от российского газа в условиях падающей добычи внутри Евросоюза, отметил он.

«В Нидерландах, например, добыча за последние 10 лет упала практически в четыре раза. Другой крупный поставщик этого ресурса в ЕС — Норвегия — помимо стоящей «на полке» добычи сталкивается с проблемами на своих крупнейших месторождениях, недавняя авария на [месторождении] Sleipner тому пример, а также с неожиданными осложнениями, например забастовкой авиадиспетчеров, нарушившей логистику морских месторождений», — рассказал Соколов.

По его словам, сохранится и влияние фактора поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, где недавно произошла очередная авария на заводе по сжижению такого газа. Ограничение поставок или даже невозможность их быстро нарастить для замещения российских также будет оказывать негативное влияние на цены на газовом рынке, считает специалист.

Газовая политика отдельных стран — членов ЕС также не способствует снижению цен. В частности, власти Польши уже заявили о том, что не будут делиться газом из своих запасов с соседями. На юго-западном фланге Евросоюза продолжает тлеть газовый конфликт между Испанией и Алжиром, который уже привел к значительному сокращению поставок по газопроводу Medgaz. Тот факт, что Испания, а также Португалия и ряд других стран, к общеевропейской газотранспортной системе не подключена, позволяет ей торговаться относительно объемов снижения потребления газа, что также вносит разброд в претендующую на солидарность позицию ЕС и «подогревает» европейский газовый рынок, полагает эксперт.

«Стоит отметить, что высокие цены не мешают ЕС сейчас и вряд ли помешают в дальнейшем буквально «пылесосить» рынок СПГ, забирая с него любые возможные объемы, в частности те, что предназначены для азиатских стран. Страны альянса готовы даже на подписание долгосрочных контрактов на поставку СПГ, отказавшись от покупки на спотовом рынке. Это значит, что газа на рынке будет еще меньше, так как для азиатских стран долгосрочные контракты невыгодны из-за высоких цен», — заключил он.

26 июля обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил Европу о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт энергоресурса через трубопровод «Северный поток». Больше всего отсутствие поставок прочувствуют на себе жители Германии, отмечал он.

В апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.