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Цена за газ в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м впервые с марта

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Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Anspach
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Впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом в среду, 27 июля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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Общий рост стоимости газа с начала текущего дня составляет 10%. Ситуация с регулировкой цен напрямую зависит от объявления российской корпорацией «Газпром» сокращения транзита энергоресурсов по газопроводу «Северный поток».

Стоимость на бирже представлена в евро за МВт/ч. Так, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла показателя в $2307 за 1 тыс. куб. м, или € 220 за 1 МВт/ч.

26 июля обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил европейские страны о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт энергоресурса через газопровод «Северный поток». Больше всего отсутствие поставок прочувствуют на себе жители Германии.

Также в тот день министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что если поставки газа РФ в европейские страны полностью прекратятся, то может возникнуть «реальная опасность того, что европейцы замерзнут». Он добавил, что Дания сможет сократить газовое потребление на 15%, поскольку государство начало снижать использование газа России еще в феврале текущего года.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

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