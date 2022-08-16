«Газпром» допустил подорожание газа в Европе зимой выше $4000

На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2500 за 1 тыс. куб. м. Об этом 16 августа сообщили в «Газпроме».

«На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 тыс. 500 долл. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м.» — говорится в публикации «Газпрома» в Telegram-канале.

Ранее в этот же день сообщалось, что цена газ в ходе торгов поднялась выше $2450 за 1 тыс. куб. м впервые с марта.

В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будет сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

Ранее, в июле, обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил Европу о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт топлива через трубопровод «Северный поток». По его мнению, сильнее всего последствия этой ситуации ощутят на себе жители Германии.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.