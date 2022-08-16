Биржевые цены на газ в Европе превысили $2450 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2450 за 1 тыс. куб. м впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на вторник, 16 августа.

Накануне стоимость газа поднялась почти до $2400 за 1 тыс. куб. м. Рост цен за последние сутки составил около 6%.

При этом 9 августа сообщалось, что цена за 1 тыс. куб. м газа в Европе опустилась ниже $2 тыс. впервые с конца июля. Стоимость с поставками в сентябре на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1987.

В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будут сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

Ранее, в июле, обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил Европу о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт энергоресурса через трубопровод «Северный поток». По его словам, больше всего отсутствие поставок прочувствуют на себе жители Германии.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.