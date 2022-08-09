Биржевая цена газа в Европе опустилась ниже $2000

Цена за 1 тыс куб. м газа в Европе в ходе торгов на бирже опустилась ниже $2 тыс. впервые с конца июля. Это следует из данных лондонской биржи ICE по состоянию на 9 августа.

Стоимость газа с поставками в сентябре на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1987 за 1 тыс. куб. м. Общее снижение цены газа с начала дня составляет 2,5%.

31 июля сообщалось, что среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже в июле подскочила почти на 50%, составив $1805. Если средняя цена на газ в июне составляла $1180, то в июле — $1805.

В течение месяца цены на углеводород незначительно снижались, но снова возвращались к верхним значениям. Так, 27 июля цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

28 июля эксперты отметили, что цены на газ в Европе и в августе будут сохраняться на высоком уровне в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.