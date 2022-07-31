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Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%

Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50% и составила $1805
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Фото: REUTERS/Staff
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Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже в июле подскочила почти на 50%, составив $1805. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

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Если средняя цена на газ в июне составляла $1180, то в июле — $1805.

В начале июля стоимость сырья составляла около $1800. Газ подорожал, в том числе из-за забастовки работников нефтегазовой промышленности Норвегии, которая началась 5 июля и привела к сокращению добычи.

Также на цены влияет сокращение поставок в Европу российского газа, сложности с доставкой в регион газа из других стран, снижение объемов энергии из возобновляемых источников и жара, которая установилась в стране Евросоюза и вызвала рост потребления электричества.

В течение месяца цены на углеводород незначительно снижались, но снова возвращались к верхним значениям. Так, 27 июля цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

28 июля эксперты отметили, что цены на газ в Европе и в августе будут сохраняться на высоком уровне в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

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