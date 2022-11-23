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Шольц анонсировал ввод в эксплуатацию первых терминалов по приему СПГ в ФРГ

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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Первые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) заработают в Северной Германии через несколько недель. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, 23 ноября, в ходе дебатов в Бундестаге.

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Он также напомнил, что власти страны приняли решение вывести из резерва угольные электростанции.

«Мы продолжим работу трех оставшихся атомных электростанций до следующей весны. И мы приступили к самой значительной реформе энергетического сектора за последние десятилетия», — цитирует Шольца RT.

При этом глава правительства подчеркнул, что газохранилища в Германии полностью заполнены, пишет REGNUM.

Германия, наиболее зависимая от российского газа, активно пытается диверсифицировать поставки, а также перейти на СПГ. Берлин планирует ввести в строй шесть терминалов для приема сжиженного газа. По данным Федерального министерства экономики, на терминалы для СПГ придется потратить почти в два раза больше. Вместо €3 млрд — €6,5 млрд.

Также в условиях кризиса ЕС представляет новые проекты. Например, совместный проект Испании, Португалии и Франции — трубопровод BarMar для транспортировки газа и водорода, но эксперты считают нерентабельным и его.

Накануне ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования, сообщается на сайте kp.ru.

28 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

До этого, 7 сентября, издание Der Spiegel предрекло сложности в немецкой экономикепредстоящей зимой. В статье сказано, что Германии будет проблематично заполнить свои газовые хранилища полностью, при этом поводов для переживаний у немцев нет, так как правительство ФРГ закупит газ у других государств, хоть на это и уйдет больше средств.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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