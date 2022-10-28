Президент ФРГ признал издержки от антироссийских санкций

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Об этом он заявил 28 октября во время обращения к гражданам.

«Санкции, разрыв контактов, поставки оружия для разбушевавшейся войны: всё это не является повседневной жизнью, всё это несовместимо с нашими представлениями о мирном сосуществовании. Но мы не живем в идеальном мире, мы живем в конфликте. А для этого нам нужны инструменты конфликта. Да, санкции имеют свои издержки, в том числе и для нас», — сказал Штайнмайер.

Он также заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России. Также президент заверил граждан, что ФРГ не допустит своего участия в конфликте и будет бороться с ядерной эскалацией.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 20–30% местных жителей выступают против антироссийских санкций, а также против отправки вооружения на Украину. Он отметил, что в такой ситуации важно сохранять единство общества.

До этого, 20 октября, сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что развязывание агрессивной санкционной войны против Москвы стало экономической ошибкой Берлина. Он обвинил правительство ФРГ в намеренном сокращении поставок энергоносителей из РФ, так как ранее в этот день Шольц заявил, что стране удалось преодолеть зависимость от российского газа.

16 октября сопредседатель АдГ Алиса Вайдель назвала ФРГ главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Ранее, 8 октября, АдГ организовала митинг, в результате которого тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

В апреле российский лидер Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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