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Шольц заявил об отсутствии у 20–30% жителей ФРГ поддержки в отправке Киеву оружия

Шольц заявил, что 20–30% жителей Германии не поддерживают отправку оружия Киеву и санкции против РФ
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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В Германии 20–30% местных жителей выступают против антироссийских санкций и отправки вооружения на Украину. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«В общении с гражданами у меня сложилось впечатление, что 20–30% из них не разделяют ни политики санкций, ни поставок оружия. Многие считают осторожную линию правительства правильной. Мы должны помнить об этом, если хотим сохранять единство общества», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica в понедельник, 24 октября.

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Также канцлер Германии отметил, что днями ранее ФРГ поставила Киеву системы ПВО Iris-T, которые отсутствуют даже в арсенале немецкой армии. Он добавил, что конфликт на Украине нельзя довести до прямого столкновения между США и РФ. Он не усугубится до мировой войны, но «необходимо иметь в виду этот риск», считает Шольц.

«В такой опасной ситуации необходимо избегать любых неосторожных шагов», — заявил он.

Двумя днями ранее Шольц снова отказал Киеву в поставке немецких танков Leopard 2. Он объяснил это решение тем, что Берлин не намерен поставлять Украине западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Украина неоднократно пыталась убедить Германию поставить танки Leopard 2, при этом в кабмине ФРГ отмечали, что Берлин не собирается передавать вооруженным силам Украины (ВСУ) наступательное оружие.

В то же время Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса будут поставлены в 2023 году.

15 октября экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил создать танковый альянс. Его целью будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2.

Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поставки Западом Киеву вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перерасти в фазу мировой войны, а это уже будет иметь необратимые последствия.

Германия наряду с другими западными государствами усилила военную помощь Украине на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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