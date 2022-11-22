ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за МВт/ч
Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за МВт/ч. Об этом заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во вторник, 22 ноября.
«Мы предлагаем верхний предел цены на месяц вперед по TTF, если он превышает €275 за МВт/ч. Выше этой цены сделки не смогут проходить», сказала Симсон.
По ее словам, механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при выполнении двух условий.
«Первое — цена газа превышает определённый уровень, то есть €27, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет €58 или больше в течение 10 торговых дней», — отметила еврокомиссар.
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