Страны Евросоюза (ЕС) будут усиливаться давление на Германию, чтобы добиться от нее согласия на введение потолка цен на газ, заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

По его словам, которые приводит Reuters 9 ноября, Германия больше остальных стран ЕС выступает против введения потолка цен на газ. И многие из этих стран «терпеливо» пытаются переубедить ФРГ.

«Давление стран, которые этого хотят, велико, и мы будем его усиливать», — заявил Станюра.

По его мнению, национальным бюджетам стран ЕС дешевле обойдется совместный подход, чем индивидуальный, при котором самые богатые страны будут в лучшем положении в вопросе субсидирования энергоемких отраслей промышленности.

В этот же день Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Еврокомиссия уведомила делегатов стран ЕС, что создать лимит цен на газ, который бы не вызвал проблем с долгосрочными контрактами и безопасностью поставок, невозможно.

Вслед за этим сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что, помимо проблемы установки потолка цен на газ, ЕС грозят новые «невозможности».

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Многие страны Евросоюза столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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