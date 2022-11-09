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В ЕС пообещали усилить давление на Германию для принятия потолка цен на газ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Tack
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Страны Евросоюза (ЕС) будут усиливаться давление на Германию, чтобы добиться от нее согласия на введение потолка цен на газ, заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

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По его словам, которые приводит Reuters 9 ноября, Германия больше остальных стран ЕС выступает против введения потолка цен на газ. И многие из этих стран «терпеливо» пытаются переубедить ФРГ.

«Давление стран, которые этого хотят, велико, и мы будем его усиливать», — заявил Станюра.

По его мнению, национальным бюджетам стран ЕС дешевле обойдется совместный подход, чем индивидуальный, при котором самые богатые страны будут в лучшем положении в вопросе субсидирования энергоемких отраслей промышленности.

В этот же день Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Еврокомиссия уведомила делегатов стран ЕС, что создать лимит цен на газ, который бы не вызвал проблем с долгосрочными контрактами и безопасностью поставок, невозможно.

Вслед за этим сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что, помимо проблемы установки потолка цен на газ, ЕС грозят новые «невозможности».

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Многие страны Евросоюза столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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