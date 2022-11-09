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Пушков оценил отказ ЕС от установления лимита цен на газ

Сенатор Пушков прокомментировал решение ЕС о невозможности создания лимита цен на газ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Европейскому союзу грозят новые трудности, помимо проблемы установки потолка цен на газ. Такое мнение 8 ноября выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две ― невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить €3 млрд Украине ― не последние «невозможности», ― предположил сенатор.

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Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Еврокомиссия уведомила делегатов стран ЕС, что создать лимит цен на газ, который бы не вызвал проблем с долгосрочными контрактами и безопасностью поставок, невозможно.

Также 8 ноября стало известно, что в ЕС не смогли договориться насчет выделения Украине макроэкономическую помощь в размере €3 млрд в этом году. Представители Евросоюза пообещали повторно рассмотреть эту идею и попытаться обеспечить Киев финансово в январе 2023 года.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Многие страны Евросоюза столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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