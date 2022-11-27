Во Франции призвали Зеленского платить за военную помощь Запада

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Белого дома Джо Байдену необходимо попросить президента Украины Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную помощь. Об этом заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в своем аккаунте в Twitter в субботу, 26 ноября.

То, что Зеленский никак не возмещает и даже не обещает возместить западным странам расходы на военные поставки, является позором для правительств этих стран, считает Филиппо.

«Прежде чем отправить ему миллиарды, Байден, Макрон и Урсула хотя бы просили Зеленского репатриировать те десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях?! Конечно нет! Это делает всё это еще более позорным!» — возмутился политик.

25 ноября ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины за «постоянное выпрашивание» материальной поддержки от США, назвав его коррумпированным диктатором. Ведущий возмутился тем, что экономика Соединенных Штатов Америки уходит на дно из-за помощи, оказываемой Киеву, объем которой, по его словам, на настоящий момент превысил $90 млрд.

Тогда же аналитик Fox News Тодд Вуд в эфире передачи Такера отметил, что власти Киева интересует только сохранение денежного потока из США. По мнению аналитика, средства, выделяемые США и их союзниками, не идут на помощь мирному населению. Он считает, что в конечном итоге деньги оказываются в офшорах киевских властей.

23 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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