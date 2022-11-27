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Ведущий Fox News назвал Зеленского коррумпированным диктатором

Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Зеленского, назвав его коррумпированным диктатором
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за «постоянное выпрашивание» материальной поддержки от США. Слова Карлсона были опубликованы на сайте телеканала 25 ноября.

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Ведущий возмутился тем, что экономика Соединенных Штатов Америки уходит на дно из-за помощи, оказываемой Киеву, объем которой, по его словам, на настоящий момент превысил $90 млрд.

Карлсон напомнил, что эта сумма в два раза больше той, что тратили США ежегодно в Афганистане.

«Но Зеленскому и этого мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их», — отметил Карлсон.

В передаче ведущий показал несколько фрагментов видеообращений Зеленского.

«Так кто этот парень? Может быть, в действительности он просто коррумпированный украинский диктатор, который постоянно требует от нас денег?» — задался ведущий риторическим вопросом.

В тот же день аналитик Fox News Тодд Вуд в эфире передачи Такера также отметил, что власти Киева интересует только сохранение денежного потока из США. По мнению аналитика, средства, выделяемые США и их союзниками, не идут на помощь мирному населению. Он считает, что в конечном итоге деньги оказываются в офшорах киевских властей.

Ранее, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны.

16 ноября администрация Белого дома запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву.

В целом с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Между тем конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси 15 ноября подчеркнул, что Штаты должны немедленно сократить военную и экономическую помощь Украине. Он также призвал начать расследование по расходованию Киевом уже отправленных американской стороной средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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