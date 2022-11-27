Ведущий Fox News назвал Зеленского коррумпированным диктатором

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за «постоянное выпрашивание» материальной поддержки от США. Слова Карлсона были опубликованы на сайте телеканала 25 ноября.

Ведущий возмутился тем, что экономика Соединенных Штатов Америки уходит на дно из-за помощи, оказываемой Киеву, объем которой, по его словам, на настоящий момент превысил $90 млрд.

Карлсон напомнил, что эта сумма в два раза больше той, что тратили США ежегодно в Афганистане.

«Но Зеленскому и этого мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их», — отметил Карлсон.

В передаче ведущий показал несколько фрагментов видеообращений Зеленского.

«Так кто этот парень? Может быть, в действительности он просто коррумпированный украинский диктатор, который постоянно требует от нас денег?» — задался ведущий риторическим вопросом.

В тот же день аналитик Fox News Тодд Вуд в эфире передачи Такера также отметил, что власти Киева интересует только сохранение денежного потока из США. По мнению аналитика, средства, выделяемые США и их союзниками, не идут на помощь мирному населению. Он считает, что в конечном итоге деньги оказываются в офшорах киевских властей.

Ранее, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны.

16 ноября администрация Белого дома запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву.

В целом с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Между тем конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси 15 ноября подчеркнул, что Штаты должны немедленно сократить военную и экономическую помощь Украине. Он также призвал начать расследование по расходованию Киевом уже отправленных американской стороной средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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