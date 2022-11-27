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Аналитик Fox News обвинил Зеленского в вымогательстве средств у США

Американский аналитик заявил, что Зеленскому важны только денежные потоки из США
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Власти Киева интересует только сохранение денежного потока из США. Об этом 25 ноября заявил аналитик Fox News Тодд Вуд в эфире программы Такера Карлсона.

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Отмечается, что только в этом году Соединенные Штаты Америки выделили Украине более $90 млрд. Однако украинскому лидеру Владимиру Зеленскому этого недостаточно. Более того, как отметил Вуд, он не просит о выделении новых средств, президент Украины их требует.

По мнению аналитика, средства, выделяемые США и их союзниками, не идут на помощь мирному населению. Он считает, что в конечном итоге деньги оказываются в офшорах киевских властей.

Ранее, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Администрация президента США 16 ноября запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Между тем конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси 15 ноября заявил, что США должны немедленно сократить военную и экономическую помощь Украине. Он также призвал начать расследование по расходованию Киевом уже отправленных американской стороной средств.

27 октября бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США двигаются к финансовому кризису из-за помощи Украине. При этом, по его словам, финансовое положение самих Соединенных Штатов Америки не позволяет продолжать помогать Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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