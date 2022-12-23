Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35

Минобороны Нидерландов 22 декабря сообщило, что страна направит в Польшу в 2023 году восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Восточной Европой.

«Минобороны Нидерландов направит в Польшу восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО… Они будут наблюдать за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой», — говорится в сообщении ведомства.

Истребители ВВС Нидерландов будут находиться в Польше в феврале и марте 2023 года, отмечает минобороны Нидерландов.

Как сообщили в ведомстве, истребители могут взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить самолет. Это происходит, если воздушное судно не идентифицирует себя или приближается к воздушному пространству без разрешения.

Ранее, 22 ноября, Германия договорилась с Польшей о патрулировании польского воздушного пространства истребителями Eurofighter ВВС ФРГ, а также о размещении ЗРК Patriot на территории страны.

Еще 23 августа ВВС США разместили в Польше 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Командир 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи Майкл Кендалл сообщил, что целью этих действий является защита европейских стран НАТО.