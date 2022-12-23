Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Мир
МИД КНДР назвал преступными поставки оружия США на Украину
Мир
ЕК заблокировала €22 млрд на финансирование программ Венгрии
Мир
Госсекретарь минэкономики ФРГ призвал ЕК усилить контроль над Twitter
Мир
В МИД РФ выразили надежду на здравые решения США во избежание кризиса
Спорт
В РФС объявили о юношеском турнире УЕФА в Волгограде в 2023 году
Мир
Несколько взрывов прогремели в газовом хранилище в Марокко
Мир
Глава МИД ФРГ призвала подумать о дальнейших поставках оружия Украине
Мир
В США призвали не помогать Киеву из-за нечестности украинских властей
Мир
КНДР опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию
Мир
Додон обвинил Запад во влиянии на закрытие оппозиционных СМИ Молдавии
Общество
Стало известно о тяжелой контузии супруги Дмитрия Рогозина

Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35

Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО
0
Фото: Global Look Press/Bayne Stanley
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Нидерландов 22 декабря сообщило, что страна направит в Польшу в 2023 году восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Восточной Европой.

НАТО подкачалось: какие силы нарастил альянс у границ России и Белоруссии
С февраля этого года группировка блока в Восточной Европе увеличилась в 2,5 раза

«Минобороны Нидерландов направит в Польшу восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО… Они будут наблюдать за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой», — говорится в сообщении ведомства.

Истребители ВВС Нидерландов будут находиться в Польше в феврале и марте 2023 года, отмечает минобороны Нидерландов.

Как сообщили в ведомстве, истребители могут взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить самолет. Это происходит, если воздушное судно не идентифицирует себя или приближается к воздушному пространству без разрешения.

Ранее, 22 ноября, Германия договорилась с Польшей о патрулировании польского воздушного пространства истребителями Eurofighter ВВС ФРГ, а также о размещении ЗРК Patriot на территории страны.

Еще 23 августа ВВС США разместили в Польше 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Командир 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи Майкл Кендалл сообщил, что целью этих действий является защита европейских стран НАТО.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022