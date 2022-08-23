США перебросили в Польшу 12 истребителей F-22 Raptor

Военно-воздушные силы (ВВС) США разместили в Польше 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом 23 августа сообщил командир 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США Майкл Кендалл.

По его словам, самолеты недавно принимали участие в тренировочных полетах над Словакией, Эстонией, побережьем Балтийского моря, Германией и югом Европы.

«Основой нашей миссии в Польше и на восточном фланге являются совместные учения и тренировки наших партнеров. Целью этих действий является защита европейских стран НАТО», — приводит слова Кендалла Польское агентство печати.

Командир 32-й тактической авиабазы в Ласке Петр Остроух в свою очередь отметил, что истребители F-22 Raptor ранее использовались только для защиты США и применялись на территории Сирии.

«Прибытие самолетов F-22 на польскую базу означает только одно — наш союзник США очень серьезно относится к укреплению восточного фланга НАТО в соответствии с решениями саммита НАТО в Мадриде. Это впервые позволяет нам изучить технику и выполнять задачи вместе, а также быстрее адаптироваться к будущему принятию на вооружение более технически совершенных самолетов F-35», — отметил Остроух.

11 августа стало известно, что Польша закупит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы заменить традиционную артиллерию и ударную авиацию. По словам бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил России Юрия Балуевского, страна приобретает 500 американских комплексов с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе и PrSM.

10 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные начали обучение на американских танках Abrams. По его словам, солдаты и техники будут подготовлены к обслуживанию машин в ближайшее время.

О том, что Польша купит у США 116 подержанных танков, сообщалось в середине июля. Танки Abrams восполнят недостаток бронетехники, возникший в Польше после того, как Варшава передала Киеву несколько сотен танков Т-726.

В апреле Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило 1,6 млрд.