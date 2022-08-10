Польские военные начали осваивать американские танки Abrams

Польские военные начали обучение на американских танках Abrams. Об этом 10 августа сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Начался курс, начался тренинг, который дает возможность подготовки, быстрой подготовки за короткое время польских солдат и польских техников к обслуживанию танков Abrams», — сказал он, открывая учения.

Блащак добавил, что Польша рассчитывает в 2023 году получить 116 танков Abrams, пишет телеканал «Звезда».

О том, что Польша купит у США 116 подержанных танков сообщалось в середине июля. Танки Abrams восполнят недостаток бронетехники, возникший в Польше после того, как Варшава передала Киеву несколько сотен танков Т-726.

В апреле Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило 1,6 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой Народных Республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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