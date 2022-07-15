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Польша купит у США 116 подержанных танков Abrams

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Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
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Польша купит у США 116 подержанных танков Abrams. Об этом 15 июля сообщает Польское радио.

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Отмечается, что первые поставки должны начаться в следующем году. Танки Abrams восполнят недостаток бронетехники, возникший в Польше после того, как Варшава передала Киеву несколько сотен танков Т-72.

О передаче Украине танков сообщалось в апреле. По данным Польского радио, было поставлено более 200 танков Т-72, что достаточно для формирования двух бригад, и несколько десятков боевых машин пехоты.

Тогда же сообщалось, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения украинской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой Народных Республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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