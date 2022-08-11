Польша закупит HIMARS для замены артиллерии и ударной авиации

Покупка Польшей реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS призвана заменить традиционную артиллерию и ударную авиацию. Об этом 11 августа заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Юрий Балуевский.

По его словам, Польша приобретает 500 американских комплексов HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе и PrSM.

«Нельзя исключать, что такая группировка наземных средств высокоточного дальнобойного поражения при условии, что она будет обеспечена достаточным количеством высокоточных ракет, а также соответствующими возможностями разведки и целеуказания, предназначена как для замены традиционной артиллерии, которой теперь отводится, по сути, только вспомогательная роль, так и для значительного снижения роли ударной авиации», — приводит его слова «РИА Новости».

Балуевский отметил, что внедрение РСЗО HIMARS в каждом батальоне пехоты позволит реализовать новые формы наземных боевых действий, отмечает телеканал «360».

«Массовое применение таких средств поражения как с наземных, так и с авиационных носителей в перспективе может изменить формы и способы ведения наземных боевых действий, создав своего рода высокоточный град боеприпасов, и привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике: танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным», — заявил генерал.

9 августа заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что Пентагон передал Украине достаточное количество РСЗО HIMARS. Он отметил, что всего Киев получил 16 систем от Вашингтона. Кроме того, Украина получила три аналогичные установки M270 от Великобритании и ожидает передачи еще трех комплексов от Германии.

В тот же день Пентагон рассказал о том, что предоставит Украине военную помощь на сумму в $1 млрд. В нее войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, артиллерийские снаряды и тысяча противотанковых ракетных комплексов Javelin.

1 августа представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских РСЗО HIMARS. Как отметил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, это свидетельствует о прямом вовлечении США в конфликт на Украине.