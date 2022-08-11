Реклама
Прямой эфир
Мир
Три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
The Telegraph заявила о крахе Британии из-за ситуации на Украине
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Высоковольтная линия подстанции «Каховская» повреждена при атаке ВСУ
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Призыв Риги прекратить выдачу турвиз россиянам назвали дискриминацией
Мир
В Британии спрогнозировали самое сильное падение реальной зарплаты за 100 лет
Мир
В Запорожье разработали план на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

Польша закупит HIMARS для замены артиллерии и ударной авиации

0
Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Покупка Польшей реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS призвана заменить традиционную артиллерию и ударную авиацию. Об этом 11 августа заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Юрий Балуевский.

Формула огня: как артиллерия стала важнейшим инструментом спецоперации
Почему авиация не заменит пушки и так ли хороша американская гаубица «три топора»

По его словам, Польша приобретает 500 американских комплексов HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе и PrSM.

«Нельзя исключать, что такая группировка наземных средств высокоточного дальнобойного поражения при условии, что она будет обеспечена достаточным количеством высокоточных ракет, а также соответствующими возможностями разведки и целеуказания, предназначена как для замены традиционной артиллерии, которой теперь отводится, по сути, только вспомогательная роль, так и для значительного снижения роли ударной авиации», — приводит его слова «РИА Новости».

Балуевский отметил, что внедрение РСЗО HIMARS в каждом батальоне пехоты позволит реализовать новые формы наземных боевых действий, отмечает телеканал «360».

«Массовое применение таких средств поражения как с наземных, так и с авиационных носителей в перспективе может изменить формы и способы ведения наземных боевых действий, создав своего рода высокоточный град боеприпасов, и привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике: танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным», — заявил генерал.

9 августа заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что Пентагон передал Украине достаточное количество РСЗО HIMARS. Он отметил, что всего Киев получил 16 систем от Вашингтона. Кроме того, Украина получила три аналогичные установки M270 от Великобритании и ожидает передачи еще трех комплексов от Германии.

В тот же день Пентагон рассказал о том, что предоставит Украине военную помощь на сумму в $1 млрд. В нее войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, артиллерийские снаряды и тысяча противотанковых ракетных комплексов Javelin.

1 августа представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских РСЗО HIMARS. Как отметил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, это свидетельствует о прямом вовлечении США в конфликт на Украине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022