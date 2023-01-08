ФРГ отказалась передавать Киеву танки Leopard в одностороннем порядке

ФРГ не планирует отправлять танки Leopard на Украину. Об этом в субботу, 7 января, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в интервью для RND.

Он пояснил, что данный шаг может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников.

«Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2», — подчеркнул Клингбайль.

Вместе с тем депутат СДПГ добавил, что, несмотря на определенные самоограничения, Запад намерен согласованно и активно поддерживать Украину.

Ранее в этот день аналогичный вердикт по поставкам Leopard озвучили в Польше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что этого не произойдет без основательной поддержки и включенности других государств.

Между тем 5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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