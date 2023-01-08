Реклама
Прямой эфир
Спорт
Стало известно об уходе Нурмагомедова из ММА
Мир
Воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины
Общество
Началось восстановление поврежденного взрывом газопровода в ЛНР
Мир
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Мир
Минимум 57 человек пострадали при столкновении поездов в Мехико
Мир
В Турции допустили использование Bayraktar против новых владельцев
Мир
Один человек погиб в результате стрельбы возле Аллеи славы в Голливуде
Общество
Синоптики предупредили жителей Центральной России о сильных морозах
Мир
В США предрекли НАТО печальное будущее после речи Зеленского
Мир
Маккарти не упомянул Украину в приоритетах работы палаты представителей
Происшествия
Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Шереметьево
Мир
Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32
Сюжет:

ФРГ отказалась передавать Киеву танки Leopard в одностороннем порядке

В ФРГ заявили, что не будут поставлять Киеву танки Leopard в одностороннем порядке
0
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФРГ не планирует отправлять танки Leopard на Украину. Об этом в субботу, 7 января, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в интервью для RND.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
И что значат грядущие учения альянса по силам ядерного сдерживания

Он пояснил, что данный шаг может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников.

«Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2», — подчеркнул Клингбайль.

Вместе с тем депутат СДПГ добавил, что, несмотря на определенные самоограничения, Запад намерен согласованно и активно поддерживать Украину.

Ранее в этот день аналогичный вердикт по поставкам Leopard озвучили в Польше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что этого не произойдет без основательной поддержки и включенности других государств.

Между тем 5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023