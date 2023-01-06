В Германии заявили о готовности поставить Украине около 40 БМП Marder

Боевые машины пехоты (БМП) Marder, которые Германия вызвалась поставить Украине, будут готовы в I квартале 2023 года. Об этом сообщил 6 января на брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории Германии.

Столько же времени потребуется на обучение солдат ВСУ управлению также обещанных Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Между тем Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Днем ранее Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине ЗРК Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

После этого посольство России в Германии осудило Берлин за решение поставить Украине эти комплексы. В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают этот шаг как очередную попытку эскалации украинского конфликта.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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