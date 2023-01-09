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В Польше заявили о возможности передать Украине лишь несколько танков Leopard

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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В Польше рассматривают вопрос передачи Украине символического количества танков Leopard. Об этом представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил в понедельник, 9 января, в эфире радиостанции Zet.

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«Дело находится на рассмотрении», — цитирует его RT.

По словам Кумоха, в настоящее время обсуждается предложение, чтобы Польша приняла участие в коалиции стран, у которых есть танки Leopard, сообщает телеканал «Звезда».

Кумох уточнил, что если Польша и передаст Украине танки Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне министр экономики Германи Роберт Хабек заявил, что не исключает поставок танков Leopard Украине. Он отметил, что правительство ФРГ будет внимательно следить за дискуссией, которая сейчас ведется в стране по этому вопросу, и согласовывать свои действия с партнерами, передает НСН.

В тот же день сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не планирует отправлять танки Leopard на Украину.

Он пояснил, что данный шаг может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников, сообщает телеканал «360».

7 января аналогичный вердикт по поставкам Leopard озвучили в Польше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что этого не произойдет без основательной поддержки и включенности других государств.

Между тем 5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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