В бундестаге призвали Германию отправить Украине боевые танки Leopard

Германия не должна останавливаться на отправке Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder, а должна вслед за ними также поставить Киеву и немецкие боевые танки Leopard. Как сообщила 8 января газета Hamburger Abendblatt, с таким заявлением выступили вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП — Свободная демократическая партия).

По словам Гёринг-Эккардт, остановиться только на боевых машинах пехоты Marder «было бы неправильно».

«Мы должны сделать и предоставить всё возможное. Это относится также и к танкам Leopard», — цитирует газета вице-президента.

Кубики заявил, что разделяет эту позицию. Также он добавил, что любой дальнейший шаг по поддержке Украины должен быть тесно скоординирован с партнерами по НАТО.

7 января сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль отметил, что ФРГ не планирует отправлять тяжелые танки Leopard на Украину. Он пояснил, что данный шаг может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников.

Тогда же аналогичный вердикт по поставкам Leopard озвучили в Польше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что этого не произойдет без основательной поддержки и включенности других государств.

Между тем 8 января стало известно, что половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Украине БМП Marder. Такие данные были получены в результате опроса института изучения общественного мнения INSA. Решение кабмина ФРГ поддержали 40% жителей страны. При этом 38% опрошенных убеждены, что Германия должна поставлять Украине танки, а 50% немцев выступили против этого.

5 января Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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