Половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder. Об этом свидетельствуют результаты опроса института изучения общественного мнения INSA, которые в воскресенье, 8 января, опубликовала газета Bild.

Согласно проведенному исследованию, 49% респондентов считают решение камбина отправить Киеву боевые машины ошибочным, 40% — поддерживают его.

Кроме того, 38% опрошенных убеждены, что Германия должна поставлять Украине танки, при этом 50% немцев выступили против этого.

Исследование проводилось в пятницу, 6 января. В нем принял участие 1001 человек.

5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказала мнение, что правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина еще немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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