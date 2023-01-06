МИД Украины призвал ФРГ поставить Киеву все доступные виды тяжелых вооружений

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все доступные виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в пятницу, 6 января.

По мнению дипломата, обещание ФРГ направить боевую машину пехоты (БМП) Marder должно быть лишь «первым нарушением табу» со стороны Берлина. Он считает, что Германии следует незамедлительно поставить Украине и другие боевые системы.

«Речь идет о всех доступных тяжелых вооружениях, таких как боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты», — уточнил он.

Также в пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что БМП Marder будут готовы в I квартале 2023 года. По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Днем ранее Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине ЗРК Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Посольство России в Германии осудило Берлин за решение поставить Украине эти комплексы. В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают этот шаг как очередную попытку эскалации украинского конфликта.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».