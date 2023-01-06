Посольство РФ в ФРГ осудило Берлин за решение поставить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot
Посольство России в Германии осудило Берлин за решение поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом говорится в сообщении диппредставительства, распространенном 6 января.
В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают этот шаг как очередную попытку эскалации украинского конфликта.
«Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине», — сообщили в посольстве.
Там также отметили, что особо циничным выглядит принятие этого решения в преддверии Рождества, а также на фоне объявленного в этой связи Москвой в одностороннем порядке режима прекращения огня, который успели уже несколько раз нарушить украинские войска.
Накануне стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине систем ЗРК Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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