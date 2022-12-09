Заклятые друзья: почему Грузия отказывается помогать Украине против России

Грузия не будет поставлять Украине оружие, Тбилиси не хочет обострять отношения с Россией. Об этом сообщил глава фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Заявление стало ответом на претензии представителей Киева. Те требуют от Тбилиси занять в конфликте однозначную позицию, мечтают об открытии на Кавказе второго фронта против России. «Известия» разбирались в том, почему Грузия не торопится выполнять пожелания Украины.

Тбилиси поддерживает мир

Грузия не будет поставлять Украине оружие. Об этом заявил председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. «Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», — сказал политик.

Фото: соцсети Мамука Мдинарадзе

Он подчеркнул, что Тбилиси поддерживает мир. По словам Мдинарадзе, республика приняла 30 тыс. украинских беженцев, поддержала или выступила соавтором 400 документов, в том числе «касающихся Гааги и военного трибунала в отношении России». «К сожалению, высокопоставленные украинские политики хотят вовлечь нашу страну в боевые действия. До нас даже доносятся призывы дойти до Сухума. Но Грузия не хочет становиться следующей после Украины страной риска», — отметил Мдинарадзе.

Заявление стало ответом на выступление поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова. Тот в ходе брифинга сообщил, что Киев после февраля этого года несколько раз обращался к Тбилиси. «К сожалению, мы так и не получили ответа на многочисленные запросы о предоставлении вооружения, боеприпасов и другого оборудования как военного, так и двойного назначения», — пожаловался он.

Споры начались после февраля 2022 года

Между Грузией и Украиной много общего: обе страны пережили цветные революции, стремятся к евроинтеграции, находятся в сложных отношениях с Москвой. После начала российской военной операции на Украине можно было ожидать, что Тбилиси однозначно встанет на сторону Киева.

И грузинские политики действительно выступили с осуждением России. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал произошедшее «вопиющим нарушением международного порядка», президент Саломе Зурабишвили призвала Москву прекратить военные действия.

Но дальше слов дело не пошло. Тбилиси отказался вводить против России экономические и финансовые санкции. Гарибашвили объяснил, что ограничения навредят самой Грузии. По словам политика, правительство в сложившейся ситуации руководствуется исключительно национальными интересами.

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В ответ Украина отозвала своего посла из Тбилиси. После разгоревшегося скандала грузинские власти уточнили свою позицию: республика не вводит своих собственных ограничений, но присоединяется ко всем международным. В частности, в Грузии закрыли, а позже ликвидировали VTB Bank Georgia. Его активы и обязательства перешли к китайскому Базис-банку. Кроме того, нацбанк ограничил финансовые операции российских физических и юридических лиц.

На этом скандалы, однако, не закончились. В марте правительство Грузии помешало грузинским наемникам отправиться в зону боевых действий на Украине. Самолету, который должен был забрать 60 человек, не разрешили приземлиться в аэропорту Тбилиси. Чиновники тогда подчеркивали, что организованная отправка добровольцев недопустима, желающие могут поехать на Украину через третьи страны.

В апреле в главном управлении разведки Украины заявили, что Грузия стала перевалочным пунктом для поставки в Россию контрабандных товаров в том числе военного назначения. Якобы политическое руководство Грузии дало указание спецслужбам не препятствовать контрабандистам. В Тбилиси эти сообщения назвали ложью и потребовали, чтобы Киев извинился или привел доказательства. Ни того ни другого не последовало.

Летом подключился Евросоюз

Летом на позицию Грузии внимание обратили европейские структуры. В июне Молдавия и Украина получили статус кандидатов в члены ЕС, но Грузия такой чести не удостоилась. Официальное объяснение — в кавказской республике слабо развита демократия и правосудие. Неофициально говорилось о том, что Тбилиси поплатился в том числе за прагматичную позицию в украинском вопросе.

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Известно, что глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия требовал от Брюсселя не давать Грузии статус кандидата. «Европе практически был поставлен ультиматум: если Грузия получит статус кандидата, мы будем очень разочарованы», — жаловался премьер-министр Гарибашвили. Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал кавказскую республику за «неудачи» на пути к евроинтеграции.

Осенью перешли к угрозам

Осенью стороны окончательно перестали выбирать выражения. Киев прямо потребовал от Грузии открыть второй фронт против России. По словам депутата Верховной рады Федора Вениславского, у Тбилиси есть уникальный шанс «освободить Абхазию и Южную Осетию». С похожими заявлениями выступали секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Грузии ответили, что воевать не собираются, рассчитывают на прочный мир с Россией. Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» даже предложили провести референдум, чтобы узнать, согласен ли с такой позицией народ. Результат такой процедуры был предсказуем: согласно соцопросам, 80% жителей Грузии выступают против конфронтации с Россией.

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В результате неутихающих межгосударственных перепалок Грузия стала одним из главных раздражителей для украинских политиков. В октябре Владимир Зеленский ввел санкции против родственников основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. А советник офиса президента Украины Алексей Арестович в телеэфире заявил, что Украине придется «спасать Грузию от пророссийского правительства». «У миллиона отвоевавших украинских пацанов и девчат найдется работа», — сказал он.

Грузия дорожит связями с Россией

Причин сдержанной позиции Грузии минимум две. Первая — в республике помнят события 2008 года . Об этом говорят сами грузинские политики. «Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны имели для нас разрушительные последствия», — подчеркивает глава правительства Ираклий Гарибашвили.

Вторая — в Грузии ценят экономические связи с Россией . С января по октябрь торговый оборот двух стран достиг $1,9 млрд, увеличившись на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Россия занимает второе место (уступает Турции) среди торговых партнеров Грузии, за десять месяцев ее доля в объеме внешней торговли Грузии составила 12,8%.

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Дополнительным фактором развития грузинской экономики в этом году стали россияне, которые переехали жить в Грузию. По данным МВД страны, с начала года в республику въехали 700 тыс. россиян, около 100 тыс. остались на ПМЖ. Только с апреля по июнь из России поступило $678 млн денежных переводов — больше, чем за весь прошлый год. С марта по июнь в Грузии зарегистрировано 6,4 тыс. компаний, которые полностью или частично принадлежат гражданам РФ — в семь раз больше, чем в прошлом году. Понятно, что в случае ухудшения отношений с Россией все эти показатели упадут.

Многое зависит от хода СВО

Эксперты говорят, что позиция Грузии может измениться. «Киев и западные структуры будут продолжать давить на Тбилиси. Но не только это станет важным фактором. Многое будет зависеть от того, какое развитие получит российская военная операция на Украине. Если ситуация будет более-менее стабильной или украинской армии придется отступать, то Грузия останется нейтральной. Если отступать и нести чувствительные потери будет Россия, то Тбилиси может все-таки решиться на применение силы против Абхазии и Южной Осетии », — объясняет «Известиям» замдиректора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

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