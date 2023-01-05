ФРГ присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину

Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в четверг, 5 января.

Решение было принято по итогам телефонных переговоров между американским президентом Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетной батареи Patriot. Германия присоединится к Штатам в поставках дополнительной батареи ПВО Patriot», — говорится в совместном пресс-релизе.

Также отмечается, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder, соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В заключение Байден и Шольц выразили благодарность другими союзникам и партнерам за поддержку украинской армии, одобрили текущую координацию усилий Контактной группы по обороне Украины и приветствовали дальнейшие безвозмездные поставки систем ПВО и боевых машин.

Ранее в этот день стало известно, что Вашингтон включит порядка 50 БМП Bradley в новый пакет военной помощи Киеву. Общая стоимость поставки составит практически в $3 млрд.

До этого, 17 декабря, Шольц заявлял, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия при этом, по словам канцлера, готова продолжать оказывать помощь Киеву.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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