Германия не планирует поставлять танки западного производства на Украину, так как для этого есть определенные причины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Süddeutsche Zeitung в пятницу, 16 декабря.

Он указал, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия при этом, по словам Шольца, готова продолжать поддерживать киевский режим, но не будет делать это в одиночку.

«Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. В-третьих, немцы не будут действовать в одиночку. Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году», — отметил канцлер ФРГ.

Шольц также указал, что Германия продолжает поставлять на Украину самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Германия отказала Украине в поставке немецких танков Leopard 2 еще в октябре. Шольц объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в сентябре заявила, что ни одна другая страна пока не передала Украине такую военную технику, а в одностороннем порядке Германия не будет этого делать. Президент Украины Владимир Зеленский связывал отказ Берлина в поставках с «нацистским прошлым» Германии.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что поставки Западом Киеву вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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