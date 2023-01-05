В новый пакет военной помощи Украине от США войдут 50 БМП Bradley

Вашингтон включит порядка 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley в новый пакет военной помощи Киеву. Пакет будет обнародован в пятницу, 6 января. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников в четверг, 5 января.

«США собираются включить около 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Украине, который будет анонсирован в пятницу», — говорится в материале.

Кроме того, стало известно, что новый пакет военной помощи от Штатов Украине обойдется практически в $3 млрд. Это будет самым большим пакетом помощи для Киева.

«Помощь на сумму около $2,85 млрд является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину», — сказано в сообщении агентства.

22 декабря агентство Bloomberg написало об отказе сената США рассматривать законопроект о выделении помощи Украине на $45 млрд.

Накануне конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

Также 21 декабря лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

18 декабря корреспондент американской газеты Politico Джонатан Лемир заявил, что в Белом доме опасаются сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции республиканцев в конгрессе США. По его мнению, наибольшую опасность в этом вопросе для Белого дома представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно продвигает эту идею.

До этого, 16 декабря, обозреватель портала 19FortyFive Ставрос Атламазоглу отметил, что Штаты продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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