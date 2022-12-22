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Конгрессмен выступил против выделения США миллиардов на военную поддержку Киева

Конгрессмен США Госар: Зеленский пришел в конгресс просить миллиарды на войну
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украина не должна получать многомиллиардное финансирование от США по запросу ее президента Владимира Зеленского, который направляет это финансирование на продолжение боевых действий. Об этом 21 декабря заявил конгрессмен от Аризоны Пол Госар.

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«Я вновь призываю к миру. Зеленский пришел в конгресс просить миллиарды и миллиарды на войну. Мы не должны финансировать эту войну. У нас нет интереса защищаться в Украине. Настоящий лидер будет искать мира», — написал он в Twitter.

Ранее он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит. Он заявил, что его избиратели в Аризоне никогда не просили оказать финансовую помощь Киеву.

Также 21 декабря лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

21 декабря украинский лидер в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Ранее, 18 декабря, обозреватель газеты Politico выразил мнение, что у Белого дома есть опасения сокращения размеров помощи Украине из-за позиции Республиканской партии в конгрессе. Более того, в администрации Байдена в целом признают неминуемость снижения объемов поддержки Украины.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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