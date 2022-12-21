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Конгрессмен США назвал причины отказаться от помощи Украине

Конгрессмен Госар: ради простых американцев Вашингтону следует забыть об Украине
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В США хватает проблем помимо Украины. Об этом 21 декабря заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на новость о планах выделить Киеву очередной пакет помощи из бюджета Соединенных Штатов Америки.

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«У США 99 проблем, но Украина — не одна из них. <…> Во всех моих поездках по Аризоне ни один из моих избирателей не сказал, что защита Украины должна быть нашим главным приоритетом», — написал он в своем в Twitter-аккаунте.

По мнению Госара, конгресс в первую очередь должен решать внутриполитические кризисы США. Он считает, что такие проблемы как инфляция, цензура, коррупция, потеря доверия к правительству и госдолг, важнее хлопот об Украине.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военной помощи США Украине составляет $21,9 млрд.

Также президент США Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд. Объявить о новом пакете военной помощи Украине Байден намерен во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Тогда же директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» заявил, что военные запасы США истощаются, но Вашингтон не прекратит помогать Украине. Однако, по его словам, «никто в ущерб себе делать ничего не будет».

До этого ,19 декабря, газета The Wall Street Journal написала, что готовность американских ВС к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания помощи Киеву. По мнению журналистов, поставки Украине американских вооружений вкупе с неспособностью компаний быстро нарастить их производство ставят под угрозу «арсенал демократии».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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