Байден подписал меморандум о выделении Киеву военной помощи на $1 млрд

Президент США Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Это следует из заявления, опубликованного 21 декабря на сайте Белого дома.

Согласно ему, Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд.

«В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться ассигнованиями в размере до миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — говорится в документе.

Объявить о новом пакете военной помощи Украине Байден намерен во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. По оценке экспертов, украинский лидер планирует убедить конгресс и сенат США в том, что Украине необходимо дальнейшее выделение средств и оружия.

Это первая поездка Зеленского в Соединенные Штаты после начала спецоперации РФ. 21 декабря он прибыл в столицу США по личному приглашению Байдена. Как заявила ранее в этот день пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер, Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность США Украине.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

До этого председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что системы Patriot станут законной целью российских военных, если окажутся на Украине.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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