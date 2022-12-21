В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского 21 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом и выступления в конгрессе США. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность США Украине. Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским 21 декабря в Белом доме, после чего он выступит на совместном заседании конгресса, продемонстрировав твердую двухпартийную поддержку Украины», — заявила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

Кроме того, во время визита Зеленского президент США объявит о новом пакете военной помощи Украине.

20 декабря несколько американских СМИ сообщили, что Зеленский планирует 21 декабря приехать в Вашингтон, чтобы выступить перед американскими законодателями. Ожидается, что украинский лидер поблагодарит членов конгресса за помощь, оказанную Киеву, и обоснует необходимость дополнительных трат для Украины.

Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Также 20 декабря день офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что американские власти готовят смену Зеленскому в лице главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, более выгодного для США.

16 декабря газета The Wall Street Journal написала, что Вооруженные силы США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

До этого, 15 декабря, председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщил, что ВСУ не смогут использовать американские ЗРК Patriot минимум полгода. По его словам, одна из проблем, которая стоит перед американской стороной, — обучение солдат ВСУ работать со сложным оружием. Он уточнил, что для обслуживания одной установки Patriot может понадобиться команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, впервые опубликовал 13 декабря телеканал CNN. Это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже Байден.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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