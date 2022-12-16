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В США рассказали о неспособности ВСУ использовать ЗРК Patriot

Politico: украинцы не смогут использовать ЗРК Patriot минимум полгода
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Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут использовать американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot минимум полгода, заявил 15 декабря председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит в беседе с Politico.

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«Дело в том, что зенитно-ракетные комплексы Patriot — это долгосрочный вопрос. Они (украинцы) не будут стрелять из ЗРК Patriot в течение следующих шести месяцев. Я думаю, что определенно есть движение, чтобы предоставить (это вооружение Киеву), но в краткосрочной перспективе речь скорее идет о зенитных ракетных комплексах NASAMS и некоторых возможностях по противодействию дронам», — отметил он.

Смит добавил, что одной из проблем, которая стоит перед американской стороной — обучение солдат ВСУ работать со сложным оружием. В качестве примера он рассказал о том, что для обслуживания одной установки Patriot может понадобится команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

В свою очередь российское посольство в Вашингтоне назвало поставки ЗРК Patriot для нужд ВСУ провокационным шагом. Дипмиссия также предупредила, что это может привести к эскалации конфликта на Украине и создать новые угрозы для глобальной безоасности.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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