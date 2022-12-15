Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии рассказали о попытках обеспечить Украине преимущество в противостоянии РФ
Спорт
Сборная Франции победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-22
Мир
ФРС повысила учетную ставку и пообещала дальнейший ее рост
Мир
Дипломаты предупредили об эскалации конфликта из-за передачи Киеву систем Patriot
Спорт
Макрон перед матчем сборной Франции на ЧМ-22 призвал к уважению соперников
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии бойцу ММА Новоселову
Мир
Эстонский суд решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
Общество
В Кремль доставили главную праздничную ель страны
Мир
США продолжают изучать идеи по созданию трибунала из-за событий на Украине
Мир
В Белом доме подтвердили передачу гражданина США в ходе обмена пленными на Украине
Мир
Дональд Трамп пообещал сделать важное обращение 15 декабря
Мир
В Twitter раскритиковали Макрона за бездействие после подписания Минских соглашений
Сюжет:

Дипломаты предупредили об эскалации конфликта из-за передачи Киеву систем Patriot

Посольство РФ: передача американских комплексов Patriot киевскому режиму создаст новые риски для глобальной безопасности
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставка американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине — это провокационный шаг, последствиями которого станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. Об этом в четверг, 15 декабря, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Как отмечается, США всё глубже втягиваются в украинский конфликт и без предоставления комплексов Patriot.

«Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Всё чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок, граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников», — уточняет посольство.

Кроме того, по мнению российской дипмиссии, именно США несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта.

Ранее, 14 декабря, газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot, если Пентагон ответит на все вопросы, касающиеся использования этого вида оружия украинскими войсками и последствий этого шага для самих Соединенных Штатов.

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

А также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что администрация Джо Байдена не может подтвердить распространившуюся в СМИ информацию о потенциальной поставке украинским властям ПВО Patriot. Кирби дополнил, что США работают над новым девятым пакетом военной помощи Украине. Объявление о том, что именно в него будет включено, будет сделано по готовности.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022