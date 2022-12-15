Дипломаты предупредили об эскалации конфликта из-за передачи Киеву систем Patriot

Поставка американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине — это провокационный шаг, последствиями которого станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. Об этом в четверг, 15 декабря, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Как отмечается, США всё глубже втягиваются в украинский конфликт и без предоставления комплексов Patriot.

«Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Всё чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок, граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников», — уточняет посольство.

Кроме того, по мнению российской дипмиссии, именно США несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта.

Ранее, 14 декабря, газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot, если Пентагон ответит на все вопросы, касающиеся использования этого вида оружия украинскими войсками и последствий этого шага для самих Соединенных Штатов.

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

А также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что администрация Джо Байдена не может подтвердить распространившуюся в СМИ информацию о потенциальной поставке украинским властям ПВО Patriot. Кирби дополнил, что США работают над новым девятым пакетом военной помощи Украине. Объявление о том, что именно в него будет включено, будет сделано по готовности.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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