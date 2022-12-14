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В Совфеде предупредили о последствиях передачи Киеву ЗРК Patriot

Сенатор Джабаров отметил, что поставками ЗРК Patriot США провоцируют Россию на прямой конфликт с НАТО
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Поставки США вооружения на Украину, особенно зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны. Об этом 14 декабря заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно если они поставят ЗРК Patriot», — цитирует политика «РИА Новости».

Он отметил угрозу, исходящую от данных вооружений.

США «реально ставят мир на грань третьей мировой войны», подчеркнул он. Однако напугать этим Москву не получится. «Если они думают, что они нас этим испугали — напрасно», — заключил парламентарий.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Белый дом дорабатывает данный план, отмечалось в сообщении.

Украинские военные пройдут подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.

В тот же день отставной генерал армии США Марк Хертлинг отметил, что для применения этих ЗРК требуются несколько месяцев обучения. Он подчеркнул, что для управления этими комплексами нужны десятки хорошо обученных специалистов.

Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В числе прочего в него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок Киеву американских комплексов Patriot они станут законной целью для России.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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