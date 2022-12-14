Отставной генерал США заявил о возможных проблемах Киева с ЗРК Patriot

Вооруженные силы Украины не смогут использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в ближайшие месяцы. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал бывший генерал армии США Марк Хертлинг.

По его словам, для применения этих ЗРК требуются несколько месяцев для обучения эксплуатации.

«Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, «одобрение» не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя», — написал Хертлинг в своем Twitter.

Он добавил, что для управления этими комплексами нужны десятки хорошо обученных специалистов противовоздушной обороны.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о передаче Украине ЗРК Patriot.

Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В числе прочего в него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

7 декабря сообщалось, что Германия и Польша пришли к соглашению о размещении ЗРК Patriot близ границы с Украиной. Вместе с этим перед размещением комплексов в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок Киеву американских Patriot, они станут законной целью для России.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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