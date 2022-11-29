В Совбезе назвали ЗРК Patriot законными целями в случае их поставок Киеву

В случае поставок Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, они станут законной целью Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 29 ноября написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности поставок подобных вооружений Украине.

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил», — подчеркнул Медведев.

Он выразил надежду, что в США это понимают.

Ранее 29 ноября генсек НАТО заявил, что союзники по блоку договорились продолжать поддерживать Киев столько, сколько понадобится. По его словам, страны альянса обсуждают возможные поставки Киеву систем Patriot.

В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои ЗРК Patriot. Он отметил, что они необходимы для защиты неба над страной.

Днем ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО по операционным вопросам Адам Коберацкий отметил, что передача Украине систем Patriot будет равнозначна шагу к войне НАТО с Россией. Он обратил внимание, что системы Patriot изготавливают США, владельцем стала Германия, а находятся они на балансе сил НАТО, так как Берлин заявил, что вооружение станет частью противоракетной обороны альянса.

Ранее, 24 ноября, польский премьер поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов Patriot Украине.

До этого, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве получить истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.