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СК РФ выявил поставки вооружения на Украину не менее чем из 25 государств

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pfc. David Dumas
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Поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО. Об этом 24 ноября сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Геническе Херсонской области.

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«В ходе следствия продолжается фиксация фактов поставок Украине вооружения странами Запада. В указанном процессе задействовано не менее 25 государств, из них 21 — члены НАТО», — передает слова Бастрыкина пресс-служба СК РФ.

Он также обратил внимание на зафиксированные факты обучения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их приведения к стандартам НАТО странами Запада.

Как отметил Бастрыкин, среди иностранных военных специалистов, проводивших инструктаж по обращению с иностранным оружием, боевому слаживанию, ведению боя в различных условиях, представители США, Великобритании, Канады, Грузии, Румынии, Польши, Литвы и других.

Ранее в этот же день газета Politico сообщила, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для наращивания производства вооружения. Это, по информации газеты, вызвало серьезную озабоченность во время последнего саммита НАТО в Брюсселе в октябре.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

В тот же день экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо предупредил о плачевных последствиях «безумных поставок» оружия Киеву. Он заявил, что Париж поставляет Киеву оружие, однако игнорирует потребности собственной армии, и добавил, что военная помощь Киеву только усиливает кризис.

17 ноября журнал Foreign Policy рассказал о беспокойстве НАТО дальнейшими поставками оружия на Украину. Как сообщалось, в НАТО идет обсуждение возможностей поддержки членов организации, если их запасы оружия упадут ниже уровня, который необходим для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

До этого, 15 ноября, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что до 2025 года странам ЕС необходимо дополнительно выделить на оборону €70 млрд. Также он сделал заявление о том, что силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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