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Politico рассказала о пустеющих оружейных складах Запада из-за помощи Украины

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Фото: REUTERS/Stringer
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Запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. Об этом 23 ноября рассказала газета Politico.

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«Запад ищет способы нарастить производство противотанковых вооружений и новых средств противовоздушной обороны и погружается в резервы артиллерийских боеприпасов, поскольку украинцы выпускают от 5 тыс. до 6 тыс. снарядов в день по укрепившимся российским позициям на юге», — говорится в статье.

В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников. Это, по информации газеты, вызвало серьезную озабоченность во время последнего саммита НАТО в Брюсселе в октябре.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

В тот же день экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо предупредил о плачевных последствиях «безумных поставок» оружия Киеву. Он заявил, что Париж поставляет Киеву оружие, однако игнорирует потребности собственной армии, и добавил, что военная помощь Киеву только усиливает кризис.

17 ноября журнал Foreign Policy рассказал о беспокойстве НАТО дальнейшими поставками оружия на Украину. Как сообщалось, в НАТО идет обсуждение возможностей поддержки членов организации, если их запасы оружия упадут ниже уровня, который необходим для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

До этого, 15 ноября, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что до 2025 года странам ЕС необходимо дополнительно выделить на оборону €70 млрд. Также он сделал заявление о том, что силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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