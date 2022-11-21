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Французский политик испугался последствий «безумных поставок» оружия Киеву

Французский политик Филиппо: Париж поставляет Киеву оружие, необходимое собственной армии
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Фото: commons.wikimedia.org/Marie-Lan Nguyen
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Экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо 21 ноября заявил, что Париж поставляет Киеву оружие, однако игнорирует потребности собственной армии.

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«Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! <…> А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!» — написал он в Twitter.

Филиппо добавил, что военная помощь Киеву только усиливает кризис.

19 ноября министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Франции два зенитных ракетных комплекса Crotale.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны Украины.

Франция и другие европейские страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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