Экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо 21 ноября заявил, что Париж поставляет Киеву оружие, однако игнорирует потребности собственной армии.

«Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! <…> А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!» — написал он в Twitter.

Филиппо добавил, что военная помощь Киеву только усиливает кризис.

19 ноября министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Украина получила за последнее время от Франции два зенитных ракетных комплекса Crotale.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны Украины.

Франция и другие европейские страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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