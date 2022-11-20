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Франция передала Украине два зенитных комплекса Crotale

Глава минобороны Франции: Украине переданы два ЗРК Crotale
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Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux
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Украина получила за последнее время от Франции два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Об этом 19 ноября сообщил министр обороны республики Себастьен Лекорню.

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Также Париж передал Киеву две реактивные системы залпового огня (РСЗО). По словам Лекорню, теперь Украина просит радары.

«Суммируя всю нашу военную помощь, мы входим в первую пятерку стран. Мы являемся одним из крупнейших доноров, оказавшим помощь на €550 млн», — сказал он журналу Le Journal du Dimanche.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Как на своей странице в Twitter добавил украинский лидер, в ходе телефонного разговора были приняты решения по укреплению обороноспособности Украины и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

Ранее, 14 октября, стало известно, что Париж отправит Киеву Crotale, снаряды к ним и радиолокационные системы GM200. Сообщалось, что Франция также рассматривает возможность отправки Украине РСЗО.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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