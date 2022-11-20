Франция передала Украине два зенитных комплекса Crotale

Украина получила за последнее время от Франции два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Crotale. Об этом 19 ноября сообщил министр обороны республики Себастьен Лекорню.

Также Париж передал Киеву две реактивные системы залпового огня (РСЗО). По словам Лекорню, теперь Украина просит радары.

«Суммируя всю нашу военную помощь, мы входим в первую пятерку стран. Мы являемся одним из крупнейших доноров, оказавшим помощь на €550 млн», — сказал он журналу Le Journal du Dimanche.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Как на своей странице в Twitter добавил украинский лидер, в ходе телефонного разговора были приняты решения по укреплению обороноспособности Украины и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

Ранее, 14 октября, стало известно, что Париж отправит Киеву Crotale, снаряды к ним и радиолокационные системы GM200. Сообщалось, что Франция также рассматривает возможность отправки Украине РСЗО.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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