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Макрон пообещал Зеленскому помочь в укреплении ПВО Украины

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Фото: commons.wikimedia.org
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Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров, сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец 1 ноября.

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Макрон подтвердил своему коллеге «полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в частности в отношении противовоздушной обороны», говорится в сообщении.

Как на своей странице в Twitter добавил украинский лидер, в ходе телефонного разговора были приняты решения по укреплению обороноспособности Украины и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры.

28 октября стало известно, что в Киев прибыла новая система ПВО. Как уточнил мэр города Виталий Кличко, небо украинской столицы будет более защищено. Он не стал уточнять, какая именно система и из какой страны поступила Украине.

25 октября Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона. Он отметил, что системы ПВО производят Италия, Франция, Германия и другие страны.

20 октября газета The Washington Post сообщила, что Украине не хватает систем ПВО для обороны каждой части страны. По данным издания, большая часть украинских систем была создана еще в советское время и устарела.

Также в октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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